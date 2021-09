Beveiliger vp en ex-inspecteur vermoedelijk betrokken bij zaak onderschepte drugs

Een beveiliger van de vicepresident (vp) van Suriname en een ex-inspecteur van de Surinaamse politie, zijn vermoedelijk betrokken bij de zaak, waarbij woensdag honderden kilo’s cocaïne werden onderschept bij een woning te Paramaribo-Noord. Dat verneemt de redactie van Waterkant.Net uit betrouwbare bronnen.

Een speciaal team van de Narcotica Brigade van de Surinaamse politie deed woensdagmiddag een inval bij twee naast elkaar gelegen woningen aan de Smaragdstraat. In een busje dat geparkeerd stond in de garage van één van de woning werd meer dan 350 kilogram cocaïne aangetroffen. De drugs met een straatwaarde van rond de 15 miljoen euro waren verpakt in witte zakken (foto).

De politie heeft één persoon aangehouden en wel een vrouw die zich in de woning bevond. De eigenaar van de woning is niet ter plaatse aangetroffen. De autoriteiten zijn een zoekactie naar deze persoon gestart.

Hier deed de politie een inval.