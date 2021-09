Meer dan 300 nieuwe besmettingen op eerste dag van september

In Suriname is de maand september begonnen met meer dan 300 nieuwe besmettingen op 1 september. Ook zijn er op die dag 4 coronadoden geregistreerd. Dat blijkt uit de update van de coronacijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Uit de 726 testen die op 1 september zijn afgenomen, kwamen 306 nieuwe besmettingen naar voren (42%).

Het dashboard van de COVID-19 website is deze maand uitgebreid met vaccinatie informatie. Zo is er nu dagelijks te zien wat het vaccinatie percentage van de doelgroep populatie is en wat de vaccinatie status van de opgenomen patiënten is:

De cijfers van woensdag 1 september 2021: