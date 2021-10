Neergeschoten man in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis

Op de hoek van de Cocobiacoweg en de Reginalaan in Suriname, heeft zich vanmiddag een schietpartij voorgedaan. Een man is daarbij meerdere keren beschoten en in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd.

De schietpartij deed zich rond 13.20u voor nabij een winkel. Daarbij zijn meerdere schoten gelost op het slachtoffer. Vernomen wordt dat drie mannen daarna in een auto zijn gevlucht.

Het slachtoffer probeerde na de schietpartij naar zijn huis te rennen enkele meters verwijderd van de winkel, maar zeeg neer. De politie van Uitvlugt alsook verschillende andere eenheden waren snel op locatie.

Er werd een ambulance ingeschakeld waarbij ter plaatse getracht werd de man te stabiliseren. Uiteindelijk is hij afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH) voor verdere medische behandeling.

Van de verdachten ontbreekt nog elke spoor. Het motief voor de schietpartij is nog niet bekend. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.