Oud- commissaris en politieman blijven in voorarrest in ruim 400 kilo drugszaak

Kantonrechter Maureen Dayala heeft woensdag de verdachten Santana T. en Gene K., op verzoek van hun advocaten, Benito Pick en Irvin Kanhai voorlopig in vrijheid gesteld. Zij worden ervan verdacht tezamen en in vereniging met oud-commissaris van politie Ruben P. en inspecteur van politie Dennis E. ruim 400 kilo drugs te hebben verhandeld c.q. in bezit te hebben gehad.

Het verboden spul werd op 1 september 2021 op een adres aan de Smaragdstraat in Paramaribo-Noord onderschept. Gene K. is als laatst in oktober aangehouden, omdat hij een busje had gehuurd, waarin de politie achteraf de drugs heeft onderschept.

Santana T. werd dezelfde dag op het adres aangehouden. Het onderzoek leidde daarna naar oud commissaris Ruben en politieman Dennis, die uiteindelijk werden gearresteerd. Het vermoeden bestaat, dat Dennis de drugs vanuit Moengo heeft vervoerd tot de rotonde aan de Van ’t Hogerhuysstraat. Daar zou Ruben de drugs verder hebben getransporteerd naar de Smaragdstraat.

Ten aanzien van deze verdachten zijn de bezwaren te ernstig. Advocaat Chandra Algoe staat de verdachte Marciano L. juridisch bij. Hij is niet aangehouden. De woning waar de drugs in onderschept behoord hem toe. Gene had de auto voor hem gehuurd. De Dominicaanse vrouw, Santana is de vriendin van Marciano.

Op de volgende zitting wordt de zaak voortgezet. Ruben en Dennis blijft in aangehouden.