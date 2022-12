LVV neemt afdeling Grenspostbewaking in gebruik

Na ongeveer twaalf jaren is de operationalisering van de afdeling Grenspostbewaking van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een feit. Deze afdeling is op woensdag 14 december in gebruik genomen.

De afdeling Grenspostbewaking zal toezien op de toepassing en de naleving van de wet- en regelgeving betreffende de invoer of doorvoer van levende dieren, producten van dierlijke oorsprong, diergeneesmiddelen, diervoeders en diergerelateerde producten, ter voorkoming van de introductie van dierziekten, plagen en zoönose in Suriname.

“Te Stolkertsijver, Zorg en Hoop Internationale Luchthaven en Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven. Gezien dit de officiële plaatsen van binnenkomst in Suriname zijn, zullen de buitengewoon agenten van politie in een herkenbare werkuitrusting te zien zijn, om de controlewerkzaamheden uit te voeren,” vertelt dokter Faizal Wilnis, onderdirecteur Veterinaire Diensten.