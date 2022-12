Rimboe-training voor cadetten Militaire Academie achter de rug

17 cadetten van de Militaire Academie (MA), onderdeel van het Instituut voor Defensie Opleidingen in Suriname (IDO), hebben gedurende 10 dagen hun vaardigheden in overlevingstactieken, bivakaspecten en reactie-schieten aangescherpt tijdens een zware rimboe-training en eindoefening te Kamp Monsanto, Bosbivak (BBZ) en omgeving.

Het gaat om cadetten van de officiers bacheloropleiding (Infanterie/Logistiek 2019-01).

“Het doel van zo een veldoefening is om de cadetten de nodige kennis en vaardigheden van het gevecht bij te brengen op individueel en pelotonsniveau, door zoveel als mogelijk de realiteit na te bootsen onder zware fysieke en mentale druk”, zegt majoor Irish Sanches, commandant van de Militaire Academie.

Deze oefening is tevens de laatste oefening/eindoefening voor deze 17 cadetten, waarna de stageperiode voor hen zal aanbreken. Tijdens en na de stage zitten ze dan in de afstudeerfase. In totaal bestaat de opleiding uit 19 cadetten. 2 cadetten van de opleiding (Infanterie) zijn eerder in Jamaica getraind. Hun stage is reeds achter de rug en zij zijn momenteel al bezig met hun afstudeerthesis.

Deze veldoefening, die op 28 november 2022 van start ging, stond onder leiding van kapitein Jermain Fraser.