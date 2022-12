Jairzinho Rozenstruik tegen Chris Daukaus belooft spectaculair gevecht te worden

De Surinaamse MMA-vechter Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik neemt het vandaag tijdens UFC 282 in de T-Mobile Arena in Las Vegas op tegen de Amerikaan Chris Daukaus.

Het belooft een spectaculair gevecht te worden gezien beide vechters hun laatste twee wedstrijden verloren hebben en nu zaken op orde willen stellen.

Aanvankelijk zou het gevecht op 1 oktober plaatsvinden, maar werd vanwege een blessure van ‘Bigi Boy’ verschoven naar vandaag.

Daukaus (33) is een voormalig politieagent. Hij is de oudere broer van mede-UFC-vechter Kyle Daukaus. Vanaf 23 augustus 2022 staat hij op de 11e plaats in de UFC-zwaargewichtranglijst.

Suriname kijkt uit naar het treffen en hoopt dat ‘Bigi Boy’ zijn verliespartijen goed maakt door middels knock-out te winnen.