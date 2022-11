Surinaamse FIFA-assistent arbiter Zachari Zeegelaar woensdag in actie

De Surinaamse FIFA-assistent arbiter Zachari Zeegelaar zal op woensdag 23 november ingezet worden als assistent-scheidsrechter tijdens de wedstrijd Duitsland tegen Japan. Deze wedstrijd wordt gespeeld in het Khalifa International Stadium (foto).

Zeegelaar is eerder dit jaar door de wereldvoetbalbond, FIFA, uitverkoren als een van de assistent-scheidsrechters op het aanstaande Wereldkampioenschap voetbal in Qatar.

Hij heeft met zijn uitverkiezing (sport)geschiedenis geschreven.

De assistent-arbiter is van huis uit altijd voetballer geweest. Hij heeft in zijn jongere jaren voor verschillende clubs gespeeld en is bij meerdere lidbonden van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) uitgekomen.

“De wereld is in de ban van het WK. Suriname is vertegenwoordigd door assistent arbiter Zachary Zeegelaar. Laten we dit niet voor granted nemen. Slechts 69 assistent-arbiters uit de hele wereld zijn geselecteerd en Zachary is one of them. Hij heeft enorme offers moeten brengen om daar te zijn. But he did it en ik kan niet met woorden beschrijven hoe trots ik me voel. Hopelijk beseft Suriname wat dit voor ons land betekent. Succes brada. Make us proud (again)!” schreef sportjournalist Marciano Zalman.