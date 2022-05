‘Zegelaar eerste Surinamer geselecteerd als assisent-scheidsrechter WK in Qatar’

Deze week werd bekend dat de Surinaamse voetbalscheidsrechter Zachari Zegelaar door de Fifa is geselecteerd voor het arbiterskorps van het WK 2022 in Qatar. Volgens ABC Online Nieuws is Zegelaar de eerste Surinamer aan wie deze eer te beurt valt.

Tegen de nieuwssite zegt hij dat hij de ‘gelukkigste man op aarde is met zijn uitverkoring’. Zegelaar zegt dat dit is gebeurd op basis van zijn kwaliteiten en tomeloze inzet tot verbetering.

Het Wereldkampioenschap voetbal in Qatar wordt van 21 november-18 december gehouden. Dat Zegelaar als assistent-scheidsrechter is geselecteerd, wil nog niet zeggen dat hij in Qatar ook daadwerkelijk vlaggend in actie zal komen.

Dit zei hij tegen ABC: