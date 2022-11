Defensie mikt met Strong Event op proactieve militairen

Proactieve militairen en een betere band met de gemeenschap. Dit is waar het ministerie van Defensie naar streeft met het Strong Event for Men and Women, dat op zondag 20 november op de appelplaats van de Memre Buku Kazerne heeft plaatsgevonden.

Onder het toeziend oog van de leiding van het ministerie en het Nationaal Leger alsook publiek, hebben militairen én burgers deelgenomen aan diverse competities, die te maken hadden met gewichten trekken en tillen. Het ging om Buss Pull, Hand Over Hand Buss Pull en Car Deadlift. De initiatiefnemers waren Wikash Ramsaran en echtgenote Sujata Ramsaran-Balradj, die beiden dit jaar nationaal kampioen weightlifting werden.

Ramsaran is sergeant in het leger en daarnaast trainer van een groep vrouwelijke powerlifters. Hij zegt dat er in het buitenland vaker evenementen voor vrouwelijke weightlifters en bodybuilders worden georganiseerd. Hij vatte het plan dit ook in Suriname te doen en legde dit voor aan de legerleiding.

Het voorstel om op het kazerneterrein enkele power events te organiseren voor militairen en burgers werd met open armen ontvangen. Tijdens deze activiteit gaven dan ook defensieminister Krishnakoemarie Mathoera en bevelhebber Werner Kioe A Sen acte de présence.

Beide functionarissen toonden zich ingenomen met het initiatief. Volgens hen verhogen dit soort activiteiten de operationele paraatheid bij de militairen. Sport en optimale fysieke gesteldheid zijn hierbij van wezenlijk belang. “Wij van de legerleiding staan hier honderd procent achter, omdat wij proactieve militairen willen hebben en in het kader van de civiel-militaire relatie een betere band met de gemeenschap willen creëren. Defensie is niet iets van de militairen alleen”, sprak bevelhebber Kioe A Sen.

Bij het onderdeel Buss Pull en Hand Over Hand Buss Pull moest een legerbus tot op een bepaalde afstand getrokken worden en Car Deadlift hield onder meer in het tillen van een auto binnen een bepaalde tijdspanne. Aan het evenement hebben zowel militairen als burgers deelgenomen. Er waren in totaal vijf vrouwen van de partij.