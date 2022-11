Koers US-dollar gaat richting SRD 31 en euro SRD 30

De wisselkoersen in Suriname zijn donderdag wederom gestegen naar een ongekende hoogte.

Volgens verschillende economen zullen de koersen blijven stijgen omdat de vraag naar girale valuta momenteel groter is dan het aanbod. Naar zeggen van importeurs is er daardoor een beperkte voorraad of schaarste van veel basisgoederen en producten in het land te merken.

Bij de cambio’s werd de US-dollar tussen de SRD 30.10 en 30.35 opgekocht en tussen SRD 30.50 en 30.65 verkocht. Om US$ 10.000 er meer te kopen werd er een koers van tussen de SRD 31 en 32.50 gehanteerd.

Euro werd door donderdag door de cambio’s tussen de SRD 29.20 en 29.40 opgekocht en tussen de SRD 29.60 en 29.75 verkocht. Bij aankoop van 10.000 euro en meer werd een koers van tussen SRD 30.50 en 31 gehanteerd.

De girale koers bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) voor de US-dollar bedroeg donderdag SRD 29,948 voor aankoop en SRD 30,241 voor verkoop. De euro aankoop was gesteld op SRD 29,770 en verkoop SRD 29,987.

President Chandrikapersad Santokhi heeft op vrijdag 14 oktober het Platform Koersstabilisatie opgericht met verschillende actoren uit de financiële sector om de koers te stabiliseren. De bedoeling van het platform is om binnen drie maanden een pakket van maatregelen te presenteren aan het staatshoofd hoe men de koers in kan stabiliseren. Inmiddels blijft de koers dagelijks stijgen.

Vicepresident Ronnie Brunswijk liet eerder weten dat bij een koers van SRD 30 het naar zijn inziens tijd is voor de regering om in te pakken. Als dat nog zal gebeuren, moet de komende tijd bewezen worden.