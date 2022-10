President richt platform op om koers te stabiliseren

President Santokhi heeft op vrijdag 14 oktober het Platform Koersstabilisatie opgericht met verschillende actoren uit de financiële sector om de koers in Suriname te stabiliseren.

Het platform bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën en Planning, de Centrale Bank van Suriname, de Vereniging van wisselkantoren, de oliesector, de goudsector, het bedrijfsleven, de bankiersvereniging, de deviezencommissie en het platform van importeurs (PLIS). De voorzitter van het platform is ad-interim minister van Financiën, Albert Ramdin.

De bedoeling van dit onbezoldigde platform is om binnen drie maanden een pakket van maatregelen te presenteren aan het staatshoofd hoe men de koers in Suriname kan stabiliseren. De reden van de stijging is wel bekend en die ligt bij de oliemaatschappijen. Er zal hierop dus controle moeten worden uitgevoerd.

“Om het probleem van de zwevende koers aan te pakken, moet er een werkelijke koers bepaald worden en van daaruit zullen er voorstellen moeten komen. Het platform zal in teamverband bij elkaar komen om de voorstellen te bespreken en met oplossingen te komen”, aldus de president.