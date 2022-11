Srefidensi Party met Passion vrijdag 25 november in Rijswijk

Op vrijdag 25 november 2022 is Suriname 47 jaar onafhankelijk! En dat gaan we groots vieren op een gezellige en exclusieve Srefidensi party in de Sir Winston Club te Rijswijk (Zuid-Holland).

We gaan van 23.00u – 04.00u lekker los op live muziek van de populaire urbankawina formatie Passion! Tussendoor draaien onze DJ’s de lekkerste hits van toen en nu!

De Sir Winston Club is een stijlvolle, luxe en exclusieve locatie centraal gelegen in Rijswijk(vlakbij Den Haag), naast station Rijswijk, op loopafstand van bus, tram en trein. Kom je met de auto dan kun je gratis parkeren op de hoek van de Lange Kleiweg / Kessler Park.

LET OP: Er zijn 75 SUPER EARLY BIRD tickets van slechts 10 euro beschikbaar! Haal ze snel hier want op=op! (Normale prijs 20 euro)

SREFIDENSI Party met PASSION

Datum: vrijdag 25 november 2022

Tijd: 23.00u – 04.00u

Locatie: Sir Winston Club (ingang Casino)

Adres: Generaal Eisenhowerplein 27, Rijswijk (ZH)

Gratis parkeren: hoek Lange Kleiweg / Kessler Park

VIP TAFELS – Info: 0626328025

www.25november.nl

Surinaamse catering aanwezig!