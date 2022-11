Verdachte aangehouden in zaak dood aangetroffen militair

In de zaak waarbij een 32-jarige militair donderdag dood werd aangetroffen in Suriname, is een verdachte aangehouden en overgebracht naar Paramaribo ter voorgeleiding. Het gaat om O.D., die een naaste zou zijn van de overleden militair Paujali.

De militair zou sedert zondag spoorloos zijn, nadat hij voor het laatst samen met de verdachte werd gezien. Donderdag omstreeks 13.00u kwam er een melding binnen dat er een lichaam van een man was aangetroffen in de omgeving van de weg naar Pikin Saron.

Het bleek te gaan om de vermiste militair Paujali. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het ontzielde lichaam in zand werd aangetroffen. Aan de hand van de omstandigheden werd duidelijk dat er sprake zou zijn van een misdrijf.

De verklaring van de verdachte, die voor het laatste met de militair zou zijn gezien, bleek te rammelen. De man werd aangehouden en in verzekering gesteld door Kapitale Delicten.

De redactie verneemt dat het ontzielde lichaam in belang van het onderzoek ter obductie in beslag is genomen.