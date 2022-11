Handelingen 53-jarige dief meerdere keren gefilmd

De 53- jarige verdachte W.B. alias Walle werd op donderdag 20 oktober door de politie van het bureau Flora opgespoord en aangehouden.

Walle wordt ervan verdacht op maandag 26 september een diefstal te hebben gepleegd aan de Tapoeripastraat. Daarbij werden weggenomen een tuinstoel, lange jeansbroeken en lege bierflessen.

De eigenaar van het huis sloeg alarm, waardoor de verdachte de buit liet vallen en wegrende. Zijn handelingen zijn duidelijk te zien op camerabeelden meldt het Korps Politie Suriname.

Daarnaast heeft Walle in de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 oktober uit de woning van de aangever N.T. aan de Abrasastraat een 28 lbs gascilinder weggenomen.

Bij het plegen van dit strafbare feit werd deze door een alerte buurjongen gefilmd. De verdachte werd meermalen opgespoord, maar wist uit handen van de politie te blijven. Het gelukte de wetsdienaren hem op 20 oktober in de boeien te slaan.

Ondanks de verdachte duidelijk te zien is op camerabeelden, ontkent hij zich schuldig te hebben gemaakt aan de strafbare feiten. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte Walle in verzekering gesteld.