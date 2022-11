Nieuw huis voor Paramaccaanse granman Jozef Forster gebouwd

De Paramaccaanse granman Jozef Forster is sinds 2020 beëdigd, maar beschikte nog niet over een goede residentie. Door tussenkomst van de gemeenschap, multinational Newmont en het commissariaat van het Paramaccaans gebied is een nieuw huis voor het grootopperhoofd gebouwd.

Volgens minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) in Suriname, is dit het bewijs van een goede samenwerking tussen relevante actoren.

De bewindsvrouw juicht deze ontwikkeling toe en ziet graag dat er meer van dit soort projecten worden geïnitieerd. De minister is bekend met de vele obstakels in sommige delen van het binnenland. “Het gebrek aan cohesie brengt met zich mee dat de ontwikkeling niet op de juiste wijze ter hand wordt genomen”, aldus minister Emanuel.

De Surinaamse ROS-minister roept op tot verbetering van de onderlinge relaties, het onderhandelingsniveau en de samenwerking tussen gemeenschappen en multinationals in hun woongebied.

Volgens Wilfred Visser, algemeen directeur van Newmont Suriname is de schenking conform het sociaal beleid de bestaande samenwerking met de Paamaka gemeenschap. Hij omschrijft dit als een van de vele zichtbare bewijzen die getuigen van de goede samenwerking.