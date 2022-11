2-Remember viert zaterdag 5 november 2022 haar 21-jarig bestaan

Al meer dan 20 jaar is Steven ‘Piva’ Hartmann de drijvende kracht achter de succesvolle allround formatie 2-Remember. Aanstaande zaterdag 5 november viert de band haar 21-jarig bestaan met een gezellige Birthday Bash in De Brug te Reeuwijk.

Steven ‘Piva’ Hartmann

“De afgelopen twee jaren hebben wij onze verjaardag niet kunnen vieren vanwege alle maatregelen. En daarom vieren we nu eigenlijk onze 19e, 20ste en 21ste verjaardag”, aldus de bandleider. Dat het verjaardagsfeest van de muziekformatie dit jaar precies valt op de oprichtingsdatum 5 november, maakt het voor hem extra speciaal.

In Suriname zong Piva al op 9-jarige leeftijd in het Kanarie Kinderkoor, waarmee hij 3 albums en 1 single heeft uitgebracht en waarmee hij vele tournees in het buitenland heeft gemaakt.

Hij verhuisde naar Nederland en hoewel Hartman in Nederland intensief werkte aan een carrière als profvoetballer, bleek uiteindelijk zijn passie toch meer bij de muziek te liggen. Op 5 november 2001 richtte Piva de muziekformatie 2-Remember op. Anno 2022 heeft de band een behoorlijke naamsbekendheid opgebouwd en optredens achter de rug in Suriname, Zwitserland, Rusland, Duitsland, Frankrijk en België.

Behalve bandleider is Piva ook zanger/percussionist van 2-Remember. Daarbij werkt hij nauw samen met getalenteerde muzikanten die voldoende ervaringen hebben in de muziekwereld. Het vaste team bestaat uit Floyd Malone, Maureen Fernandes, Anoep Gobind, Nato Grootfaam, Dwight Starke en Louis Bean.

De muziekformatie biedt een grote variatie aan muziekstijlen, van classics tot latin en is daarom een echte allroundband. En dat zullen zij deze zaterdag 5 november ook laten zien. 2-Remember speelt dan twee speciale sets. Special guest is de bekende zanger GIO en tussendoor draaien DJ Shann en Meo Mania de lekkerste hits van toen en nu. Kaarten haal je online hier via Eventbrite of op de avond zelf aan de deur (duurder).