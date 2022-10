Voortvluchtige verdachte Mosa Rother aangehouden

De voortvluchtige verdachte Mosa Rother, die door justitie werd gezocht in verband met de fraude bij het ministerie van financiën in Suriname, is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden door het Justitieel Interventie Team (JIT) en het Regio Bijstand Team Midden.

Naar verluidt zou de 49-jarige verdachte zijn klemgereden door speciale eenheden waarna hij ter voorgeleiding werd overgebracht naar het bureau.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat hij aan de Nieuw Weergevondenweg werd klem gereden.

in juli werd zijn opsporingsbericht door de Surinaamse politie verspreid: