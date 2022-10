Man die eigen broer neerstak aangehouden

De 29-jarige Sergio K. die zijn eigen broer twee weken geleden in Suriname neerstak, is zondag door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) en de politie van Munder aangehouden.

De verdachte stak zijn broer op 10 oktober in zijn buikstreek, tijdens een woordenwisseling tussen de verdachte en zijn moeder.

Tijdens de woordenwisseling kwam de broer er tussen om te bemiddelen tussen zijn broertje en moeder. Bij die gelegenheid werd de broer aangevallen door de verdachte.

Het geval deed zich voor aan de Sleedoornstraat in het ressort van Munder. Na de daad vluchtte Sergio in een onbekende richting. Hij werd zondag in de binnenstad van Paramaribo aangehouden.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.