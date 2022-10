Vermist gezin met auto in rivier terecht gekomen: vier doden

Een gezin dat afgelopen weekend in Nederland als vermist was opgegeven, blijkt met hun auto in de rivier terecht te zijn gekomen. Het gaat om drie vrouwen en een man. Zondag werden al twee lichamen gevonden, vanochtend de andere twee in hun te water geraakte lichtgrijze Nissan Micra.

Afgelopen zaterdag werd het gezin vanaf 24.00u ’s nachts vermist. Ze waren naar een bruiloft in Rotterdam en zijn voor het laatst iets over middernacht gezien op de Cicerostraat rotterdam.

Via sociale media werd daarna opgeroepen om uit te kijken naar de familie van Marokkaanse afkomst; een 80-jarige man en drie vrouwen van 69, 48 en 38 jaar uit Gouda.

Zondagmiddag zagen mensen vanaf de dijk in Streefkerk een vrouw in de rivier de Lek. Aan het begin van de avond werd een tweede lichaam van een vrouw gesignaleerd. In de nacht vonden de hulpdiensten de auto, waarin nog twee overleden personen zaten. Vanmorgen bevestigden de autoriteiten dat het om het vermiste gezin gaat.

Alles wijst volgens de regionale omroep Rijnmond op een ongeval. De politie gaat vooralsnog uit van een noodlottig ongeval, waarbij de bestuurder mogelijk de weg is kwijtgeraakt, is gaan dwalen en via de route op de navigatie bij de ponthelling van Streefkerk terecht is gekomen. Daar is de auto rechtdoor het water in gereden, waarbij allen uiteindelijk zijn verdronken.