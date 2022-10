Verenigd Koninkrijk krijgt met Rishi Sunak eerste premier van kleur

Voormalig minister van Financiën Rishi Sunak wordt de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Zijn enige rivaal trok zich op het laatste moment terug uit de leiderschapsrace.

De 42-jarige Sunak is van Indiase afkomst, maar geboren in Southampton. Hij is de eerste Britse premier van kleur en die het hindoeïsme aanhangt. Daarnaast is hij de rijkste premier ooit en jongste in 200 jaar.

Zijn grootouders zijn afkomstig uit de Punjab en emigreerden vorige eeuw van India naar de Britse koloniën in Afrika. Zijn vader Yashvir Sunak werd geboren in Kenia en zijn moeder Usha Sunak in Tanganyika, wat later onderdeel zou worden van het huidige Tanzania.

In de jaren 60 van de vorige eeuw verhuisden ze naar het Verenigd Koninkrijk, waar Rishi Sunak op 12 mei 1980 in Southampton werd geboren.

Zijn enorme vermogen dankt hij mede aan zijn huwelijk met Akshata Murthy. Zij is telg uit een miljardairsfamilie uit India en rijker dan de onlangs overleden queen Elizabeth.