33-jarige Amareldo dood na bizarre botsing tegen beton op berm

De man die vanochtend vroeg betrokken was bij het fataal éénzijdig ongeval aan de Martin Luther Kingweg in Suriname, is de 33-jarige Amareldo Van Aaron ook wel bekend als ‘Shatoe’.

Hij raakte door nog onbekende oorzaak van de weg met zijn auto en knalde helemaal op de berm tegen een betonnen bouwsel (foto onder), aan de voorkant van de parkeerplaats van warenhuis AnDing. De klap was heel hard, hetgeen ook te zien is aan de schade aan het voertuig (foto).

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

Personeel van een ambulance die was ingeschakeld, merkte bij aankomst dat de bestuurder geen teken van leven vertoonde. Een arts stelde ter plaatse officieel de dood vast, waarna het lichaam van het slachtoffer door een lijkenwagen werd afgevoerd.

Het voertuig werd ter herkeuring naar de berging weggesleept. De politie van Livorno was ter plaatse voor onderzoek.