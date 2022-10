Vrouw die uit brandende woning werd gered overleden

De 31-jarige vrouw die vorige week donderdag met brand- en snijwonden in het ziekenhuis werd opgenomen, nadat ze uit een brandend huis werd gehaald, is overleden.

Het geval deed zich voor aan de Dagupepreweg in Suriname, waarbij de woning waarin het slachtoffer Denise P. verbleef, door tot nog toe onbekende reden in brand vloog. Alerte buurtbewoners die de brand ontdekten, schoten de vrouw te hulp. Ze braken de woning open om haar eruit te halen.

Denise werd in de badkamer aangetroffen met brandwonden en snijwonden aan haar pols. In de badkamer werd ook een mes aangetroffen en in beslag genomen door de Surinaamse politie. Door kordaat optreden van de brandweer bleef de schade beperkt tot een binnenbrand.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Vermoed wordt dat het om brandstichting gaat. De zaak is inmiddels overgedragen aan recherche regio Midden voor verder onderzoek.