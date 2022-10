Medici Kinder Intensive Care Groningen naar Suriname voor operaties kinderen

Vandaag zijn deze toppers van de Kinder Intensive Care Groningen vertrokken naar Suriname. Komende week worden in het land enkele kinderen met een hartafwijking geopereerd.

Hiervoor gaat een heel team bestaande uit kinderhartchirurgen, operatieassistenten, een kindercardioloog, een kinderanesthesioloog en anesthesiemedewerker, een arts en verpleegkundigen van de Kinder-IC en een perfusionist vanuit Nederland naar Suriname.

Het team is naar Suriname om daar 7 hartoperaties bij kinderen met aangeboren hartafwijkingen uit te voeren. Naast het opereren van kinderen staat de missie in het teken van kennis uitwisselen. Het team zal de operaties gaan uitvoeren in het Academisch Ziekenhuis van Paramaribo.

Het is de bedoeling dat de kinderen die geopereerd worden de IC hebben verlaten en naar de verpleegafdeling kunnen, voordat het team weer terug naar Nederland gaat.