Bestuurder vluchtauto na mislukte woninginbraak aangehouden

De 26-jarige autobestuurder Rosano W. is afgelopen nacht door de politie van Livorno aangehouden na een poging tot inbraak. Dit gebeurde aan de Beekhuizenweg in Suriname.

Een alerte buurvrouw zag in de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 oktober enkele vreemde mensen op het erf van haar overburen, die momenteel met vakantie in het buitenland vertoeven.

De vrouw zag twee mannen omstreeks 02.00u over de schutting springen, waarna ze meteen de politie inschakelde. Het lukte de inbrekers de woning te betreden. Ze hadden bijna alles klaargezet om weg te nemen met de auto, die bestuurd werd door een derde man.

Vanwege de alertheid van de buurvrouw en de snelle actie van de politie is de daad van de verdachten echter verstoord. Het duo rende weg, maar de autobestuurder die ook op de uitkijk gereed stond is door de politie in de kraag gevat.

Hij verklaarde niets van de inbraak af te weten en gaf aan dat hij toevallig daar in zijn auto in slaap was gevallen. In het belang van het onderzoek is Rosano na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De buurvrouw gaf aan dat er een dag eerder maaiwerkzaamheden bij de overburen waren verricht. Of dit iets met de inbraak de volgende dag te maken heeft, wordt door de Surinaamse politie onderzocht.