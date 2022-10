Aan de Dagupepreweg in Suriname, is een woning vanmorgen van binnen door brand verwoest. Buurtbewoners hebben de woning moeten openbreken om de bewoner uit de woning te halen.

Het gaat om een vrouw, die verschillende brandwonden heeft opgelopen en per ambulance naar het ziekenhuis is afgevoerd. De brandweer was ter plaatse om erger te voorkomen.

Het vermoeden bestaat dat er sprake is van brandstichting. De Surinaamse politie was ook ter plaatse om de zaak te onderzoeken.