Rechtszaak tegen Quincy Promes vandaag van start

Vandaag begint in Amsterdam het strafproces tegen Quincy Promes, die door een neef wordt beschuldigd van poging tot moord. De 30-jarige voetballer, die tegenwoordig actief is in Rusland, is er niet bij.

Promes wordt ervan verdacht in juli 2020 na afloop van een familiefeest te Abcoude, een neef na een schermutseling in een knie te hebben gestoken. Het slachtoffer, dat daarbij ernstig letsel opliep, deed pas twee maanden later aangifte.

Op 13 december 2020 werd de voetballer gearresteerd en werd in eerste instantie verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling.

Promes ontkende iedere betrokkenheid. Na twee dagen kwam hij op vrije voeten, in afwachting van een (eventueel) proces en ging terug naar Rusland waar hij een succesvolle carrière heeft bij Spartak Moskou.

Hij zal zich voorlopig niet laten zien in Nederland, want dan wacht hem arrestatie.