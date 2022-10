Surinaamse met cocaïne in koffer aangehouden op luchthaven Sri Lanka

Een 26-jarige Surinaamse vrouw is deze week op de Bandaranaike International Airport (BIA) in Sri Lanka aangehouden met 2,5 (2,553 exact) kilo cocaïne in haar bezit.

De douane zegt dat de vrouw werd onderworpen aan een speciale fouillering na haar verdacht gedrag bij aankomst op de luchthaven.

De drugs was verborgen in vijf blikken die waren geëtiketteerd als voedsel. De cocaïne heeft in Sri Lanka een waarde van 130 miljoen Roepies, omgerekend iets meer dan US$ 350.000.

De drugskoerierster reisde vanuit Suriname naar Brazilië. Van Brazilië is ze naar Qatar gereisd en stapte vervolgens aan boord van Qatar Airways-vlucht QR 662 naar Sri Lanka.

Na het vooronderzoek heeft de Narcotica Controle Unit van de Sri Lankaanse Douane de verdachte overgedragen aan het Narcotica Bureau van de Politie voor verder onderzoek.

Sri Lanka hanteert zware straffen voor drugssmokkel. In het land staat daar levenslang of zelfs de doodstraf op. De Surinaamse vrouw moet nog voor de rechter verschijnen. Het is vrijwel zeker dat ze niet makkelijk vanaf komt.