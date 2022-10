Netflix-serie ‘Narco-Saints’ krijgt mogelijk andere naam

Tijdens een bilaterale meeting op het Kabinet van de President zijn er gesprekken gevoerd tussen president Chandrikapersad Santokhi en de speciale vertegenwoordiger van Zuid-Korea, Jang Sung-min. Dit onderhoud vond plaats op 20 oktober.

De Koreaanse delegatie was namens de president van Korea, Yoon Suk-yeol, op bezoek om de samenwerking tussen beide landen te versterken en hulp aan te bieden op het gebied van technologische ontwikkeling, agro-cultuur en ondersteuning voor de bouw van scholen en ziekenhuizen.

De vertegenwoordiger uitte evenwel zijn verontschuldigingen voor het feit dat Korea in andere landen in de regio ziekenhuizen en scholen heeft opgezet (vanwege hun ondersteuning tijdens de Koreaanse oorlog) maar niet in Suriname. Dit gegeven willen zij zo snel als mogelijk herstellen.

Ook bood Jang Sung-min de verontschuldigingen aan voor het feit dat de Netflix-serie ‘Narco-Saints’ een vertekend beeld van Suriname aan de wereld laat zien. President Yoon heeft de Koreaanse overheid instructies gegeven om Netflix te overhalen de titel te veranderen.

De vertegenwoordiger gaf aan dat zijn president hoopt dat deze situatie overwonnen kan worden en dat de relatie met Suriname versterkt en verbeterd wordt. “President Yoon hecht veel waarde aan de betrekkingen met Suriname en wil deze intensiveren. De Koreaanse regeringsleider wil niet dat de relatie schade wordt toegebracht door de Netflix-serie,” gaf Jang Sung-min aan.

De Koreaanse vertegenwoordiger sprak ook zijn dank uit aan de 15 veteranen die hadden meegevochten in de Koreaanse oorlog. Hij gaf aan dat hij meteen bij aankomst in het land, het Koreaanse Oorlogsmonument van de Surinaamse gevallenen heeft bezocht. Jang Sung-min gaf verder aan dat er twee militairen van Surinaamse afkomst zijn begraven in Korea en dat deze graven goed worden onderhouden.

Santokhi gaf aan dat Suriname veel te bieden heeft op het vlak van Agro-cultuur en visserij en hij sprak de hoop uit dat Koreaanse bedrijven hier zouden willen investeren en samenwerken met lokale bedrijven. Er zullen in dit kader ook gesprekken worden gevoerd met de minister van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV).

Korea ziet heel veel potentie in de Caribische regio, ook op het gebied van oil and gas. “We willen graag een bekende onderneming van Korea, sturen naar Suriname om te helpen en om te zien hoe beide landen kunnen profiteren van deze uitwisseling”, stelt Jang Sung-min. Ook willen zij gesprekken voeren om te helpen in het uitvoeren van Caricom-projecten. President Santokhi gaf aan dat hij het aanbod waardeert en dat hij dit bespreekbaar zal maken met de secretaris-generaal van de Caricom.

Jan Sung-min nodigde namens het Zuid-Koreaanse staatshoofd, president Santokhi uit een tegenbezoek te brengen aan Korea waarbij de bilaterale gesprekken voortgezet kunnen worden.