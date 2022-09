Serie over Koreaanse drugsdealer in Suriname vanaf vandaag op Netflix

Vanaf vandaag is de Koreaanse misdaadthriller ‘Narco-Saints’ op Netflix te zien. Het gaat om een serie waarin een gewone ondernemer meewerkt aan een geheime missie van de overheid om een in Suriname werkzame Koreaanse drugsbaas op te pakken.

Ondanks het feit dat de serie zich afspeelt in Suriname, werd er niet voor gekozen om daadwerkelijk in het land te gaan filmen. De opnames zijn dan ook gebeurd in respectievelijk Zuid-Korea en op de Dominicaanse Republiek.

In de serie maken we kennis met een bescheiden ondernemer genaamd Kang In-su die een bezoek brengt aan Suriname voor zaken. Hij wordt er echter ingeluisd door een Koreaanse drugsbaron waardoor zijn leven in één klap helemaal op z’n kop komt te staan.

Verder in de reeks wordt de man ook nog eens in een geheime missie gelokt door een agent van de Koreaanse Nationale Inlichtingendienst.

Het plot van de reeks is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Vermoedelijk gaat het over een 59-jarige Zuid-Koreaanse man met de bijnaam Cho. Hij richtte in de jaren negentig een drugshandel netwerk op in Suriname, samen met het grootste drugskartel van Latijns-Amerika.

Cho huurde Koreanen met geldgebrek in om drugs Europa binnen te smokkelen. Hij werd ervan verdcaht 12 Zuid-Koreanen in Suriname in dienst te hebben genomen om tussen 2004 en 2005 48,5 kilo cocaïne in Europese landen als Frankrijk en Nederland te bezorgen.

Hij werd in 2009 in Brazilië gearresteerd en op verzoek van de Koreaanse autoriteiten uitgeleverd aan Zuid-Korea.