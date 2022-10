Man verkracht en mishandelt ex-vriendin vanwege beëindigen relatie

De 33- jarige verdachte O.A., die niet kon verwerken dat zijn ex-vriendin al geruime tijd de liefdesrelatie met hem heeft beëindigd, heeft de vrouw mishandeld, bedreigd en verkracht. Hij is op woensdag 12 oktober door de politie van New Mount in Suriname opgespoord en aangehouden.

O.A. deed eind vorige maand de woning van zijn 39-jarige ex-vriendin S.P. aan en bedreigde daarbij haar woning in brand te zullen steken als zij de deur niet voor hem opendeed. Uit vrees dat hij zijn woorden in daden zou omzetten, maakte de dochter van S.P. de deur open, waardoor de man de woning binnenging en de vrouw met een geëmailleerde lepel mishandelde. H

ierna heeft O.A. zijn ex-vriendin seksueel misbruikt. Het slachtoffer heeft van de mishandeling blauwe plekken op haar lichaam overgehouden.

De man mishandelde S.P. op zondag 2 oktober wederom. Zij werd daarbij met een houten plank bewerkt en heeft een fractuur opgelopen. Voor medische behandeling is zij doorverwezen naar de Orthopeed. De voorwerpen waarmee het slachtoffer is mishandeld zijn door de politie in beslag genomen.

Het slachtoffer deed op 2 oktober aangifte tegen de verdachte op de afdeling Huiselijk Geweld die ondergebracht is op het politiebureau Flora. De verdachte O.A. die werkzaam is bij New Mount, werd met medewerking van de politie aldaar ter zake de gepleegde strafbare feiten opgespoord en aangehouden.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte O.A. in verzekering gesteld meldt het KPS.