Avenue Nine en The Pani Puri Bar steunen weer goed doel met Diwalibox

Op 24 oktober 2022 is het weer Diwali. Avenue Nine en The Pani Puri Bar presenteren het ‘goede doelen project’ voor de tweede keer met de Diwalibox.

Diwali vindt zijn oorsprong in India en is een van de belangrijkste feesten in het Hindoeïsme. Het Lichtjesfeest symboliseert de “overwinning van het goede over het kwade”, de “overwinning van het licht over de duisternis’’, “overwinning van de gelukzaligheid over de onwetendheid.” Lees hier het volledig verhaal over Diwali.

Tijdens het Diwali feest worden huizen met zelfgemaakte lichtjes versierd. Het is een vrolijk feest dat gepaard gaat met het nuttigen van hartige en zoete snacks met familie, vrienden en/of buren.

Zo ervaarde Miquil Tjon Kon Fat van Avenue Nine dit feest als kleine jongen. Samen met zijn vader ging hij langs gezinnen die wat minder te besteden hadden. Ze brachten aardappelen en rijst mee uit de supermarkt K-Markt van zijn vader om iedereen een ‘Subh Diwali (gelukkige Diwali) toe te wensen. Deze speciale herinneringen brachten Miquil op het idee van diwalibox.nl in oktober 2021. Binnen een week gingen 100 boxen de deur uit.

De Diwalibox is een perfect geschenk aan familie en vrienden met een heerlijk assortiment aan hartige en zoete hapjes. Een deel van de opbrengst ging naar een eigen georganiseerde charity event in samenwerking met Stichting Everyday People. Er werden kinderen met verschillende achtergronden uitgenodigd voor een 2-gangen lunch. Het was een prachtige dag, met heel veel gezelligheid en lekker eten.

Avenue Nine en The Pani Puri Bar gaan voor de tweede keer met de Diwalibox een goed doel steunen. Dit jaar krijgen minder daadkrachtige gezinnen aardappelen en rijst, vanwege de hoge inflatie. Voor de selectie van deze gezinnen is de hulp ingeroepen van een organisatie die de gezinnen in beeld heeft. De aanschaf van een Diwalibox betekent dat een minder daadkrachtig gezin blij wordt gemaakt en even door kan in deze crisistijd. Samen met Avenue Nine en The Pani Puri Bar geef je terug aan de gemeenschap.

Bestel nu de Diwalibox via www.diwalibox.nl

Reviews Diwali 2021

“Allemaal lekkere hapjes waar we van genoten hebben. Een smaakexplosie. Volgende keer zeker weer.”

-Danny Ruijters-

“Diverse box met heerlijke snacks en verser kan niet. Mijn favo: pani puri waren echt heerlijk!”

-Chau Nguyen-vd Heuvel-

“Diwalibox was in een woord verrukkelijk! Ik heb erg genoten van de Pani Puri en Jalebi. Echt een aanrader dus.

– Lucinda Tel-

“Ik kan niet wachten om weer de box te bestellen die je keurig aangeleverd krijgt.

Happy food, happy mom and a very Happy Diiwali” – Pratina Kalika –