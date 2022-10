Ruim 6.000 kilogram cocaïne uit Suriname in België onderschept

De autoriteiten in België hebben vandaag 6.044 kilogram cocaïne in beslag genomen, in containers afkomstig uit Suriname. Dat meldt de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.

De douane kwam de drugs op het spoor na melding van een verdachte situatie op kaai 361, aan de Zwarteweg.

“De drugs zaten verstopt in twee zogenaamde ’20 voet’-tankcontainers, afkomstig uit Suriname en werden in beslag genomen”, zegt woordvoerder Francis Adyns van de FOD Financiën. Het gebruik van tankcontainers is vrij uitzonderlijk bij de invoer van cocaïne.

De straatwaarde bedraagt circa 300 miljoen euro. federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen zet het onderzoek verder. Voorlopig zijn er nog geen verdachten opgepakt.