Man die ketting van zoon Walter Bouterse rukte veroordeeld

Sievajet M. is vandaag in Suriname veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar en 6 maanden. De man had op 30 juni de halsketting met diamanten hanger met geweld weggerukt van de hals van de zoon van Walther Bouterse.

De 12-jarige zoon liep na school over straat, toen hij op gegeven moment werd geroepen door de verdachte. De jongen liep nietsvermoedend naar de verdachte, die plotseling de halsketting met kracht wegtrok van de hals.

De verdachte verplaatste zich daarna op een scooter. Toen de verdachte merkte dat hij slechts de ketting in handen had, keerde hij terug om de diamanten hanger op te halen die op straat gevallen was.

Het slachtoffertje gaf aan dat de hanger grote emotionele waarde voor hem heeft, omdat de foto van zijn overleden vader erin zat.

De openbare aanklager eiste 3 jaar gevangenisstraf, waarna rechter Duncan Nanhoe hem een straf van 2 jaar en 6 maanden oplegde. De verdachte betuigde spijt en beloofde dat hij nooit meer met de politie in aanraking zal komen.

De verdachte klaagde van pijn omdat hij mishandeld wordt in het cellenhuis. Hij wenste geen rechtsbijstand van een advocaat.