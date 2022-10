Fietser rijdt van brug kanaal in en komt om het leven

Een fietser in Suriname is zaterdagavond overleden nadat hij van een brug reed en in het water terecht kwam. Het gaat om een eenzijdig verkeersongeval dat omstreeks 19.45u plaats vond bij een kanaal te Nationaal project in Nickerie.

De desbetreffende brug over het kanaal tussen de OS Waterloo en de Wellingtonstraat, is aan één kant niet voorzien van een leuning. De fietser reed over de brug en kwam door nog onbekende oorzaak met zijn vervoersmiddel in het water terecht.

Een omstander zag het gebeuren en probeerde de man te helpen. Tot op zekere hoogte lukte het hem, om de man naar de kant te trekken. Echter op het laatste gedeelte moest hij zijn hulp staken, omdat hij niet verder kon.

De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld door Mones Nazarali. Toen zij echter ter plaatse was, bleek dat het slachtoffer het leven reeds had gelaten.

De overleden man is een vijftigplusser en een bekende in de buurt, die vogelzaad verkocht. Zijn fiets lag op moment van schrijven nog in het kanaal. Door buurtbewoners is meerdere keren aan de bel getrokken over de gevaarlijke situatie op de brug, door het ontbreken van de brugleuning.