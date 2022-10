Verdachten met gestolen diamanten aangehouden

De politie in Suriname heeft zaterdag twee mannen en een vrouw met gestolen diamanten aangehouden in Paramaribo. Eerder waren ook al twee verdachten in de zaak aangehouden.

De aanhoudingen werden gepleegd na uitgewerkte informatie door de inlichtingen dienst, het Regio Bijstand Team (RBT) en Recherche Midden.

In de maand augustus werd een inbraak in een woning gepleegd waarbij wapens, diamanten en een groot geldbedrag buit werden gemaakt. De benadeelde deed na de ontdekking aangifte ter zake.

Nadat de zaak werd overgedragen, gingen de gespecialiseerde eenheden gelijk aan de slag om de verdachten te weten R. van H., E.H. en S.R. aan te houden. De redactie verneemt dat de diamanten te koop werden aangeboden.

De diamanten zijn in belang van het verdere onderzoek in beslag genomen door de Surinaamse politie. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.