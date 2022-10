Loopbrug waar fietser in het water reed en om het leven kwam afgesloten

Deze loopbrug in Nickerie, waar afgelopen zaterdagavond een man om het leven kwam nadat hij met zijn fiets in het kanaal was gereden, zal tot nader order worden gesloten. Dat heeft de districtscommissaris van Nickerie bekend gemaakt.

Het gaat om de loopbrug achter OS 2, vanuit Nationaalproject naar Nieuw-Nickerie. Meer dan 50 kinderen maken dagelijks gebruik van de brug die in deplorabele staat verkeerd.

Er is al eerder aan de bel getrokken door het schoolhoofd, om de brug aan te pakken. Dit vanwege de onveilige situatie: zo is er geen leuning aan één kant van de brug.

Volgens het schoolhoofd zou er een betonnen of stenen brug daar worden geplaatst. Dit was in augustus doorgegeven.

Dinsdag werd de brug dicht gespijkerd en zal dus gesloten zijn voor voetgangers en eventuele (brom)fietsers: