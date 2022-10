Drie mannen aangehouden in zaak brute roofoverval op gezin

In de zaak waarbij een gezin op klaarlichte dag aan de Kankantriestraat in Suriname met veel geweld werd overvallen en beroofd door gewapende criminelen, zijn drie mannen door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) in samenwerking met de inlichtingendienst aangehouden.

De roofoverval op vrijdag 23 september jongstleden, werd met een bewakingscamera vastgelegd en de beelden (onder) schokten de Surinaamse samenleving. De man en vrouw stapten rond 16.00u met hun kind in de auto en werden plotseling overvallen door twee mannen met vuistvuurwapens.

De man weigerde zijn spullen af te staan en probeerde weg te komen, terwijl hij zich verzette. Hij werd daarna meteen gevloerd door een van de verdachten waarna ze zijn bezittingen wegtrokken. Daarbij werd het 49-jarige slachtoffer in zijn bovenbeen geschoten.

Na de beroving renden de verdachten naar een gereedstaand voortuig, waarna ze in een onbekende richting vluchtte.

De drie mannen zijn dinsdag 4 oktober, na goed speurwerk door de eenheid, op verschillende adressen aangehouden. Ze zijn ter voorgeleiding naar het politiebureau afgevoerd. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.