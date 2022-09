VIDEO: Gezin op klaarlichte dag met veel geweld beroofd door gewapende mannen

Een gezin in Suriname is vrijdag op klaarlichte dag slachtoffer geworden van twee gewapende straatrovers. De man en vrouw stapten rond 16.00u met hun kind in de auto aan de Kankantriestraat en werden met veel geweld beroofd zoals in onderstaand filmpje te zien is.

Ter hoogte van Global Muziek Centre, liepen de rovers eerst op het 49-jarig slachtoffer af en eisten dat hij zijn bezittingen moest afstaan. Hij weigerde dit en probeerde weg te komen, terwijl hij zich verzette.

Hij werd daarna meteen gevloerd door een van de verdachten waarna ze zijn bezittingen wegtrokken. De vrouw die bij hem was wilde hem helpen maar ook zij kreeg een karatetrap en viel op de grond.

De verdachten losten daarbij drie schoten en zijn vervolgens met de buit ingestapt in een gereedstaande blauwe Toyota Vitz blauw. Ze reden weg in de richting van de Theodorusstraat.

De roofoverval is vastgelegd met een beveiligingscamera en hieronder te zien: