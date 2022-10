Nog een verdachte aangehouden in zaak roofoverval gezin Kankantriestraat

De politie in Suriname heeft vanmorgen foto’s vrijgegeven van deze drie verdachten, die betrokken zijn bij de brute roofoverval op een gezin aan de Kankantriestraat.

Dinsdag werden drie personen door RBTP en de inlichtingen diensten aangehouden, waarna één werd heengezonden. Vervolgens werd in de nacht van dinsdag op woensdag nog een verdachte van de roofoverval door RBTP aangehouden te weten Donavon W.(26).

Hij wordt samen met de eerder aangehouden 25-jarige Eufried D.S. en Lorenzo C. (24) verantwoordelijk gehouden voor de roofoverval, waarbij een 49-jarige man in zijn been werd geschoten.

De verdachten hebben toegegeven betrokken te zijn geweest bij de roofoverval. Bij één van de verdachten is een halsketting van een van de slachtoffers aangetroffen en in beslag genomen. Ook twee voertuigen en een geldbedrag zijn in beslag genomen.

Alle verdachten zijn ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau ter voorgeleiding. De zaak is inmiddels door bureau Nieuwe Haven overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten voor verdere onderzoek.