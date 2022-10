Entry fee kan nog steeds bij aankomst in Suriname fysiek betaald worden

De entry fee-voucher die nodig is om toegelaten te worden tot het grondgebied van Suriname, kan nog steeds op de luchthaven bij aankomst aangeschaft worden. De Surinaamse regering heeft de mogelijkheid om dit toegangsbewijs op de verschillende aankomsthavens aan te schaffen vanwege organisatorische redenen verlengd.

Volgens ambassadeur Luziano Truideman zullen de mensen nog steeds de mogelijkheid hebben om bij aankomst in Suriname te betalen, dus fysiek. “Dus je kan naar de balie lopen, je betaalt en je krijgt een voucher”, voegt hij eraan toe.

Uiteraard kan men ook nog steeds kiezen voor het online aanvragen van het toegangsbewijs. Dit kan via de webapplicatie van VFS Global.

Het gaat in deze om een single-entry fee welke de persoon de mogelijkheid biedt om voor 90 aaneengesloten dagen in Suriname te verblijven. Dit betekent dat – indien men binnen de 90 dagen Suriname verlaat en terugkeert – men bij de terugkomst weer de entry fee dient te betalen.

Buitenlanders die langer dan 90 dagen wensen te blijven vanwege werk of studie, hebben wel een visum nodig en moeten ook verblijf aanvragen. De BIBIS-functionaris merkt op dat bij veel mensen verwarring is ontstaan over de entry fee. Het is volgens hem niet hetzelfde als een visum. “De entry fee is slechts een bedrag dat betaald wordt aan de overheid”, aldus directeur Truideman.

De Entry Fee geldt niet voor mensen met de Surinaamse nationaliteit, burgers van de Caricom-lidlanden, burgers van Vaticaanstad en ook niet voor ingezetenen. Verder is het ook niet van toepassing op personen met een geldig visum of toeristenkaart, een geldig PSA-document of een geldige verblijfsvergunning.

Om de veiligheid van het land te garanderen, zijn verschillende veiligheidsmechanismen in werking. Zo is er het Border Management System, waarbij er informatie beschikbaar is van de passagiers en waarbij kan worden nagegaan of zij een gevaar vormen. Indien dit het geval is, krijgen deze personen geen toegang tot het land.