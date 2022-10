‘Racende auto beschadigt muur historische Oranjetuin begraafplaats’

De Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) is niet te spreken over een actie van automobilisten, die geleid heeft tot beschadiging van de bakstenen muur van de historische Oranjetuin begraafplaats. “Onverantwoordelijke autobestuurders die het niet zo nauw nemen met het verkeer zijn opnieuw de oorzaak voor het zoveelste gat in de muur”, meldt de stichting vandaag op haar Facebook pagina.

De stichting heeft vernomen dat twee auto’s die aan het racen waren betrokken waren bij een aanrijding, waarbij één finaal de begraafplaats is ingereden en de ander met zijn neus richting Cul op de berm terecht kwam. Het resultaat is een compleet verwoest bakstenen vak allernaast de rechterkolom van de hoofdingang aan de Henck Arronstraat en een kolom die aan de onderzijde is doorgesneden en enigszins van zijn plaats is geraakt.

“Eerder in het jaar werd een ander gat geslagen op de hoek van de Henck Arronstraat en de Swalmbergstraat, precies op de zelfde plek waar een paar jaar geleden reeds een groot gapend gat was geslagen, ook weer vanwege een aanrijding. Het politierapport van deze aanrijding kan tot op heden niet worden verkregen en de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker heeft eveneens tot op heden de schade niet hersteld”, aldus de SGES.

“In 2016 waren alle gaten die in de muur waren geslagen hersteld met behulp van financiering van de Nederlandse Ambassade. De een maakt, de ander breekt…”