FC Volendam-speler verdachte aanranding en zware mishandeling in nachtclub

Afgelopen weekend verspreidde de Amsterdamse politie bovenstaande foto’s van twee mannen, die betrokken zouden zijn geweest bij de aanranding en zware mishandeling van een 20-jarige vrouw in een Amsterdamse nachtclub. Een van de mannen is de 20-jarige FC Volendam-speler Tayrell W., die zich inmiddels heeft gemeld bij de politie.

W. die op 21 juni van dit jaar een profcontract tot 2025 bij FC Volendam tekende, vierde in de nacht van de mishandeling zijn 20e verjaardag. In het VIP gedeelte werd de jonge vrouw zwaar mishandeld en aangerand, nadat ze enkele versierpogingen had afgewezen. Haar kaak werd op drie plekken gebroken.

Tayrell W. herkende zichzelf in het filmpje en heeft zich gemeld bij de politie. De tweede verdachte wordt nog steeds gezocht. Onduidelijk is wie van de twee mannen haar de klap gaf die ervoor zorgde dat haar kaak brak. Wel is duidelijk dat allebei de mannen worden verdacht van zware mishandeling. En de man die de vrouw bij haar borst greep wordt dus ook verdacht van aanranding schrijft AT5.

De politie, die de beelden offline had geplaatst, waarschuwt dat – als de tweede persoon uit beeld blijft – het filmpje opnieuw getoond wordt.