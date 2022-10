Haïtiaanse met vals paspoort aangehouden; komt uit verdwenen partij CBB

Een Haïtiaanse vrouw in Suriname, waarvan de juiste personalia nog niet bekend zijn, is vandaag aangehouden door de politie. De vrouw ging naar een reisbureau in Paramaribo om haar stukken in te dienen.

Daar werd echter geconstateerd dat de door haar ingediende stukken, inclusief een Caricom paspoort vals waren. De Surinaamse politie werd ingeschakeld waarna de vrouw ter voorgeleiding naar het politiebureau werd afgevoerd.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het valse Caricom paspoort dat werd aangeboden, een van de ruim honderd verdwenen paspoorten is die een paar maanden terug op onverklaarbare wijze bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) verdwenen.

In juli werd bekend dat bij CBB ruim honderd paspoorten waren verdwenen. Het ging om paspoorten die als misprints zijn aangegeven. CBB-directeur Anastatia Kanapé-Pokie deed aangifte hiervan.

De politie onderzoekt hoe de Haïtiaanse aan het paspoort komt.