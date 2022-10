Na aanrijding overleden automobilist reed hard en verleende geen voorrang

De automobilist die afgelopen zondag na een aanrijding, kort na aankomst in het ziekenhuis is komen te overlijden, is de 37-jarige Armanzo Abdoelkarim. Volgens het Korps Politie Suriname reed hij met hoge snelheid en verleende hij geen voorrang.

De politie van het bureau Centrum kreeg omstreeks 05.11 uur de melding van een zware aanrijding tussen twee personenauto’s op de kruising van de Gongrijpstraat en de Ringweg, waarbij er sprake was van persoonlijke ongelukken. Bij aankomst op de locatie werd Armanzo die niet aanspreekbaar was langs de weg aangetroffen.

Per ontboden ambulance werd hij ter verpleging afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het verkeersslachtoffer liet kort na aankomst op de SEH het leven.

Onderzoek van de Surinaamse politie wees uit dat Armanzo met een hoge snelheid reed over de Gongrijpstraat, komende vanuit de richting van de Ringweg. De bestuurder van het ander voertuig reed over de Ringweg Zuid. Hij kwam vanuit de Prinsessestraat en ging naar de richting van de Gongrijpstraat.

Op voormelde kruising verleende Armanzo geen voorrang aan de andere autobestuurder met als gevolg de botsing. Hierdoor sloeg het voertuig van Armanzo over de kop en belandde vervolgens met zijn kop en banden in de lucht in het langs de weg lopende kanaal. Met behulp van omstanders werd Armanzo die niet aanspreekbaar was uit het voertuig gehaald.

De materiële schade aan het voertuig van de veroorzaker is aanzienlijk. Dit voertuig is voor herkeuring door de politie in beslag genomen. De auto van de andere bestuurder S.M., in deze een Ford Ranger heeft schade aan de voorzijde. S.M. die in het bezit is van een geldig rijbewijs verkeerde niet onder invloed van alcohol.

Het ontzielde lichaam van Armanzo is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie door de politie in beslag genomen. Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit van Regio Paramaribo.