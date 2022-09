Neergeschoten man aan verwondingen overleden in ziekenhuis

De man die afgelopen vrijdag werd neergeschoten nabij een carwash aan de Kennedyweg in Suriname, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Het slachtoffer stond bekend als artiest, onder de naam Kajo.

Hij zou vrijdag een paar keer van dichtbij beschoten zijn door een man, met wie hij even daarvoor een woordenwisseling gehad zou hebben en die hij scheen te kennen. Kajo was na de schietpartij niet aanspreekbaar.

Over de dader is niet veel bekend. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek, maar heeft op moment van schrijven nog niemand aangehouden.

Op social media gaat het verhaal dat Kajo, die rapnummers maakte, verwikkeld zou zijn in een beef met andere rappers. In een filmpje dat hij zelf begin deze maand op zijn Facebookpagina plaatse, is te zien hoe hij een heftige woordenwisseling heeft met een man die een houwer in zijn hand heeft.

Of dit daadwerkelijk de aanleiding is geweest voor de fatale schietpartij, is niet bekend.