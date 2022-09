President Santokhi ontmoet VN secretaris-generaal António Guterres

Na een reeks succesvolle meetings in Washington DC., vertrok president Santokhi op zondag 18 september naar New York. Daar zal hij de 77e Algemene Vergadering van de United Nations bijwonen en namens Suriname een toespraak houden.

Santokhi heeft gelijk na zijn aankomst in New York, een ontmoeting gehad met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres.

Tijdens de ontmoeting heeft de topman van de Verenigde Naties de samenwerking met Suriname, op het gebied van milieu, klimaatverandering en duurzame ontwikkeling herbevestigd.

De president zal ook verschillende meetings houden, waaronder een gesprek met de secretaris-generaal van de UN en een ontmoeting met de Surinaamse diaspora in New York. Ook in de hoedanigheid van CARICOM-voorzitter zal de president in New York een reeks meetings bijwonen en speeches houden. Eén daarvan is het lunch event van de Atlantic Council.

De president heeft een volle agenda tot zijn terugkeer, op vrijdag 23 september. Het uiteindelijke doel van de reis is het verder intensiveren van de relaties en samenwerkingen van Suriname met diverse landen en internationale organisaties.