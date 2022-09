Man neergeschoten na woordenwisseling langs de weg

Aan de Kennedyweg in Suriname is een man vrijdag van dichtbij neergeschoten, na een woordenwisseling met een bekende van hem. Het slachtoffer was niet aanspreekbaar en is door een ambulance afgevoerd naar AZ voor medische behandeling.

Het schietincident gebeurde bij een carwash te plantage Osembo in het district Para (ressort van Rijsdijk). Een getuige zou hebben verklaard dat het latere slachtoffer (P.G) met zijn voertuig bij de carwash geparkeerd stond en vervolgens uitstapte om langs de weg aan de telefoon te praten.

Terwijl het slachtoffer bezig was aan de telefoon kwam er op een gegeven moment een wit gelakt voertuig van het merk Toyota Vitz aangereden op de parkeerplaats van de carwash. Er stapte een man uit het voertuig, die blijkbaar bekend was bij het slachtoffer.

De man liep naar P.G., waarna er een woordenwisseling ontstond. De getuige zag hoe de man die uit de Vitz was gestapt ineens een vuistvuurwapen tevoorschijn haalde en gericht schoot op het slachtoffer. De getuige hoorde het schot en rende hierna weg om dekking te zoeken.

Van daaruit zag hij dat de man met het wapen nog een schot afvuurde op het slachtoffer. Hierna zag hij P.G. op de grond vallen. De getuige zag dat de schutter nogmaals schoot op het slachtoffer waarna hij in de Vitz stapte, die bestuurd werd door een vrouw.

Het voertuig reed met hoge snelheid de richting Meursweg en sloeg daarna af. Hierna rende de getuige naar het slachtoffer om hem hulp aan te bieden. Bij die gelegenheid zag hij dat het slachtoffer twee schotwonden had; aan de linkerzijde van zijn borst en op zijn rug van waaruit er bloed sijpelde.

De getuige plaatste de gewonde man op de voorzitting van het voertuig van het slachtoffer en reed met hem naar het dichtstbijzijnde politie station te weten Rijsdijk. Op het station verklaarde hij wat er gebeurd was en werd er gelijk hulp aangeboden door een ambulance voor het slachtoffer in te schakelen, daar die niet meer aanspreekbaar was.

Het slachtoffer is afgevoerd naar AZ voor medische behandeling. Het onderzoek door de Surinaamse politie duurt voort.