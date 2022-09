Man rijdt midden in de nacht met gestolen kalf in auto

De politie in Suriname heeft afgelopen weekend een man aangehouden, die midden in de nacht met een kalf in zijn voertuig reed. Dit gebeurde tijdens een roadblock en politiecontrole in het district Nickerie.

Tijdens de roadblock werden meer dan vijftig voertuigen gecontroleerd. Omstreeks 03.00u kwamen de agenten iets vreemds tegen; de bestuurder van een Toyota Wish had een kalf met bruin vacht in het voertuig bij zich.

De man kon geen duidelijke verklaring geven omtrent de herkomst van het kalf. Na hem flink aan de tand gevoeld te hebben, bleek dat het jong van een koe vermoedelijk van diefstal afkomstig was. De verdachte bestuurder R.R. is op dat moment direct aangehouden.

Het verdere onderzoek bracht nog vier andere verdachten in beeld. Deze verdachten, die volgens de Surinaamse politie vermoedelijk op de vlucht waren naar Paramaribo, zijn bij de controlepost Burnside in de kraag gevat. Ze zitten vast vanwege diefstal van vee.