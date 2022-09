Natio-international Sheraldo Becker verkozen tot Bundesliga-speler van de maand

De Surinaamse voetbalinternational Sheraldo Becker is verkozen tot speler van de maand augustus in de Bundesliga.

Becker kent een uitstekende seizoenstart bij Union Berlin. Hij heeft in vier wedstrijden in augustus vier doelpunten gemaakt en twee assists gegeven.

De international van Suriname is nu de tweede topscorer van de Bundesliga. Hij heeft vijf doelpunten gemaakt in zes wedstrijden. Zijn laatste goal was in de wedstrijd tegen Bayern Munchen. Het duel eindigde 1-1.

Union Berlin is momenteel koploper van de Duitse competitie met 14 punten uit zes wedstrijden. De ploeg heeft vier wedstrijden gewonnen en twee keer gelijkgespeeld. Zondag komt de ploeg uit tegen Wolfsburg.